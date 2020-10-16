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Воробьев заявил о планах увеличить коечный фонд для больных с COVID-19

Ведомости

В Подмосковье могут создать до 18 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что ранее был план создать 15 тыс. коек.

«Всего в октябре, как я уже говорил, мы создадим минимум 15 тыс. коек. Сейчас есть потенциал для увеличения до 18 тыс. коек», — цитирует губернатора портал «360». По его словам, работа по созданию коечного фонда ведется большая.

«Мы делаем все необходимое, чтобы создать дополнительные бригады, приобрести дополнительные автомобили, в том числе неотложной помощи», подчеркнул Воробьев, добавил, что сейчас нагрузка на врачей увеличилась. «Если раньше число вызовов было в пределах шести тыс., то сейчас оно выросло до 10 тыс.», — уточнил губернатор.

В начале октября в больницах Московской области начали перепрофилировать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, на 5 октября, было создано более 7 100 коек. При этом в весенний пик распространения инфекции их было 15 тыс.

13 октября замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%.

Ранее по теме: В России коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных