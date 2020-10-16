Воробьев заявил о планах увеличить коечный фонд для больных с COVID-19

«Мы делаем все необходимое, чтобы создать дополнительные бригады, приобрести дополнительные автомобили, в том числе неотложной помощи», подчеркнул Воробьев, добавил, что сейчас нагрузка на врачей увеличилась. «Если раньше число вызовов было в пределах шести тыс., то сейчас оно выросло до 10 тыс.», — уточнил губернатор.