Воробьев заявил о планах увеличить коечный фонд для больных с COVID-19
В Подмосковье могут создать до 18 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что ранее был план создать 15 тыс. коек.
«Всего в октябре, как я уже говорил, мы создадим минимум 15 тыс. коек. Сейчас есть потенциал для увеличения до 18 тыс. коек», — цитирует губернатора портал «360». По его словам, работа по созданию коечного фонда ведется большая.
«Мы делаем все необходимое, чтобы создать дополнительные бригады, приобрести дополнительные автомобили, в том числе неотложной помощи», подчеркнул Воробьев, добавил, что сейчас нагрузка на врачей увеличилась. «Если раньше число вызовов было в пределах шести тыс., то сейчас оно выросло до 10 тыс.», — уточнил губернатор.
В начале октября в больницах Московской области начали перепрофилировать коечный фонд для пациентов с коронавирусом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, на 5 октября, было создано более 7 100 коек. При этом в весенний пик распространения инфекции их было 15 тыс.
13 октября замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%.