Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6000 человек

С 28 сентября в столице действует режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.