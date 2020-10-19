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Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6000 человек

Ведомости

За последние сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом, сообщил оперштаб. Таким образом, число умерших с коронавирусом в столице достигло 6009.

Днем ранее умерли 52 человека с COVID-19. С 12 октября в Москве ежедневно фиксируют более 50 смертей от коронавируса.

Москва остается лидером среди регионов России по числу заражений и смертей от коронавируса. Всего, по данным на 18 октября, в городе выявлено 362 253 случая заражения коронавирусом, 273 881 пациент выздоровел, продолжают лечение 82 414. За последние сутки в городе зарегистрировали 4610 новых случаев COVID-19.

С 28 сентября в столице действует режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных