Число умерших с коронавирусом в Москве превысило 6000 человек
За последние сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом, сообщил оперштаб. Таким образом, число умерших с коронавирусом в столице достигло 6009.
Днем ранее умерли 52 человека с COVID-19. С 12 октября в Москве ежедневно фиксируют более 50 смертей от коронавируса.
Москва остается лидером среди регионов России по числу заражений и смертей от коронавируса. Всего, по данным на 18 октября, в городе выявлено 362 253 случая заражения коронавирусом, 273 881 пациент выздоровел, продолжают лечение 82 414. За последние сутки в городе зарегистрировали 4610 новых случаев COVID-19.
С 28 сентября в столице действует режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.