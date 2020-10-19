Двум сериям вакцин от COVID-19 дали разрешение на ввод в гражданский оборот
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от коронавируса, сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний».
«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказала она, ее слова приводит агентство ТАСС.
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. 15 августа она поступила в производство. Сообщалось, что в гражданский оборот препарат поступит в начале следующего года.
Производством еще одной вакцины занимается государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о ее регистрации. Вакцина получила название «ЭпиВакКорона». Она может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации, сообщил ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.