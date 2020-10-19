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Двум сериям вакцин от COVID-19 дали разрешение на ввод в гражданский оборот

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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин от коронавируса, сообщила заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний».

«В настоящее время выдано разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции», — сказала она, ее слова приводит агентство ТАСС.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи. 15 августа она поступила в производство. Сообщалось, что в гражданский оборот препарат поступит в начале следующего года.

Производством еще одной вакцины занимается государственный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о ее регистрации. Вакцина получила название «ЭпиВакКорона». Она может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации, сообщил ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных