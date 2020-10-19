В России предложили ввести электронные паспорта прививок

В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что приветствуют подобную инициативу. «Минздрав России поддерживает такую инициативу и уже прорабатывает механизмы ее реализации», — сказано в сообщении ведомства. В министерстве также добавили, что в настоящее время на федеральном уровне полностью в электронной форме ведется регистр граждан, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.