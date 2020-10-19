В России предложили ввести электронные паспорта прививок
Россиян нужно обязать вести электронные паспорта прививок для обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на очередном заседании.
«Нам необходимо повсеместно ввести на территории всей России электронные паспорта прививок», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Огуля, такая мера позволит получать оперативную информацию о количестве детей, прошедших вакцинацию. Кроме того, станет известно, по какой причине ребенок не сделал прививку. Данная мера позволит обеспечить индивидуальный подход ко всем детям, что является самым важным в иммунопрофилактике, подчеркнул депутат.
Также такие паспорта помогут вовремя напомнить россиянам о необходимости сделать какую-либо прививку. Огуль добавил, что данное предложение направлено в Минздрав.
В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что приветствуют подобную инициативу. «Минздрав России поддерживает такую инициативу и уже прорабатывает механизмы ее реализации», — сказано в сообщении ведомства. В министерстве также добавили, что в настоящее время на федеральном уровне полностью в электронной форме ведется регистр граждан, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.