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В России предложили ввести электронные паспорта прививок

Ведомости

Россиян нужно обязать вести электронные паспорта прививок для обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на очередном заседании.

«Нам необходимо повсеместно ввести на территории всей России электронные паспорта прививок», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Огуля, такая мера позволит получать оперативную информацию о количестве детей, прошедших вакцинацию. Кроме того, станет известно, по какой причине ребенок не сделал прививку. Данная мера позволит обеспечить индивидуальный подход ко всем детям, что является самым важным в иммунопрофилактике, подчеркнул депутат.

Также такие паспорта помогут вовремя напомнить россиянам о необходимости сделать какую-либо прививку. Огуль добавил, что данное предложение направлено в Минздрав.

В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос «Ведомостей» заявили, что приветствуют подобную инициативу. «Минздрав России поддерживает такую инициативу и уже прорабатывает механизмы ее реализации», — сказано в сообщении ведомства. В министерстве также добавили, что в настоящее время на федеральном уровне полностью в электронной форме ведется регистр граждан, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных