В Минздраве назвали срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Прирост заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется через две недели, заявил «РИА Новостям» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
«Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости», — сказал он.
Чуланов отметил, что меры, принятые правительством для борьбы с коронавирусом, пока не повлияли на эпидемиологическую ситуацию в стране, так как прошло мало времени. Эффект от реализованных инициатив станет заметен позже, добавил эксперт.
Число россиян, у которых за сутки обнаруживают коронавирус, увеличивается каждый день. По данным оперштаба на 19 октября, сегодня показатель вновь обновил рекорд, за 24 часа вирус выявили у 15 982 человек. В целом в России COVID-19 заразились 1 415 316 человек. 1 075 904 пациента выздоровело, 24 366 умерли.