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В Минздраве назвали срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Прирост заболеваемости COVID-19 в России стабилизируется через две недели, заявил «РИА Новостям» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Нужно наблюдать за ситуацией и смотреть, как будет развиваться статистика. Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем уже наступит период стабилизации заболеваемости», — сказал он.

Чуланов отметил, что меры, принятые правительством для борьбы с коронавирусом, пока не повлияли на эпидемиологическую ситуацию в стране, так как прошло мало времени. Эффект от реализованных инициатив станет заметен позже, добавил эксперт.

Число россиян, у которых за сутки обнаруживают коронавирус, увеличивается каждый день. По данным оперштаба на 19 октября, сегодня показатель вновь обновил рекорд, за 24 часа вирус выявили у 15 982 человек. В целом в России COVID-19 заразились 1 415 316 человек. 1 075 904 пациента выздоровело, 24 366 умерли. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных