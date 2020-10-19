В Норвегии нашли новую мутацию COVID–19

«По предварительным оценкам, это новый вариант, которого раньше не было в Норвегии», — сказал он. Врач уточнил, что эти данные были получены из Национального института общественного здравоохранения, куда были направлены образцы обнаруженной у нескольких жителей страны мутации вируса.