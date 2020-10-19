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В Норвегии нашли новую мутацию COVID–19

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В норвежском городе Тронхейм обнаружена новая мутация коронавируса, которая может быть более заразной, чем известные ранее, сообщает местная газета VG со ссылкой на главного врача коммуны Тронхейм Туве Ресстада.

«По предварительным оценкам, это новый вариант, которого раньше не было в Норвегии», — сказал он. Врач уточнил, что эти данные были получены из Национального института общественного здравоохранения, куда были направлены образцы обнаруженной у нескольких жителей страны мутации вируса.

В воскресенье коронавирус был выявлен у 88 жителей Норвегии, что значительно больше летних показателей. Общее число случаев заражения в стране достигло 16 457. При этом количество смертей, вызванных COVID-19, составляет 278.

Сегодня количество жителей планеты, заразившихся коронавирусом, превысило 40 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.  Общее число летальных исходов при этом составило более 1,1 млн. Россия занимает четвертое в мире место по количеству заболевших жителей — 1 415 316 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных