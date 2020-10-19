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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек

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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек и составило 40 063 546, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. 

На первом месте по числу заболевших остаются США с 8 154 936 инфицированных COVID-19. На втором месте Индия, где число заболевших достигло 7 550 273. На третьем месте Бразилия с 5 224 362 заразившимися. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных. Согласно данным университета, количество заболевших в стране составляет 1 406 504 человека. 

Общее число летальных исходов с начала пандемии в мире составило 1,113 млн. Больше всего смертей приходится на США, Бразилию и Индию. Россия по этому показателю занимает 13-е место — в стране, по данным оперативного штаба, зафиксировали 24,3 тыс. случаев смерти от COVID-19.

По данным российского оперштаба на 19 октября, в стране за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных