Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек и составило 40 063 546, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
На первом месте по числу заболевших остаются США с 8 154 936 инфицированных COVID-19. На втором месте Индия, где число заболевших достигло 7 550 273. На третьем месте Бразилия с 5 224 362 заразившимися. Россия занимает четвертое место по количеству инфицированных. Согласно данным университета, количество заболевших в стране составляет 1 406 504 человека.
Общее число летальных исходов с начала пандемии в мире составило 1,113 млн. Больше всего смертей приходится на США, Бразилию и Индию. Россия по этому показателю занимает 13-е место — в стране, по данным оперативного штаба, зафиксировали 24,3 тыс. случаев смерти от COVID-19.
По данным российского оперштаба на 19 октября, в стране за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.