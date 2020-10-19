Число заболевших коронавирусом в мире превысило 40 млн человек

По данным российского оперштаба на 19 октября, в стране за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. Это максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли. За весь период число летальных исходов достигло 24 366, выздоровели 1 075 904 человека, более 315 000 продолжают лечение.