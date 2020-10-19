Песков назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом для России
Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом — пандемией коронавируса, которая оказала негативное воздействие на всю мировую экономику, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли страну более худшие времена с точки зрения экономики, чем сейчас.
«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия и для глобальной экономики», — сказал Песков.
Он отметил, что с последствиями коронавируса для национальной экономики сталкивается каждая страна и Россия не стала исключением. То, насколько эффективно удастся минимизировать последствия этого вызова для российской экономики, будет зависеть от работы правительства и руководства страны, объяснил Песков.
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, большинство жителей России – 60% – оценивают материальное положение своих семей в настоящее время как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года. При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт – до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта – до 24%.
Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса.