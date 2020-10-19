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Песков назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом для России

Ведомости

Россия столкнулась с беспрецедентным вызовом — пандемией коронавируса, которая оказала негативное воздействие на всю мировую экономику, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли страну более худшие времена с точки зрения экономики, чем сейчас.

«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия и для глобальной экономики», — сказал Песков.

Он отметил, что с последствиями коронавируса для национальной экономики сталкивается каждая страна и Россия не стала исключением. То, насколько эффективно удастся минимизировать последствия этого вызова для российской экономики, будет зависеть от работы правительства и руководства страны, объяснил Песков.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, большинство жителей России – 60% – оценивают материальное положение своих семей в настоящее время как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года. При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт – до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта – до 24%.

Ранее сегодня оперативный штаб сообщил, что в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных