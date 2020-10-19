Песков назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом для России

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, большинство жителей России – 60% – оценивают материальное положение своих семей в настоящее время как среднее, этот показатель не изменился с августа 2020 года. При этом доля тех, кто считает материальное положение своих семей хорошим, выросла по сравнению с августом на 1 процентный пункт – до 15%. Доля негативно оценивающих положение своих семей снизилась в сентябре на 2 процентных пункта – до 24%.