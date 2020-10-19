СК: нижегородский стрелок готовил массовое убийство еще в 2019 году

По версии следователей, в марте 2019 г. инспектор в ходе доследственной проверки получила данные о подготовке Монахова к убийству, однако не возбудила уголовное дело «в связи с отсутствием события какого-либо преступления». Также СК предъявил обвинение по факту халатности психиатру-наркологу, который в июле 2020 г. не выявил психические расстройства и расстройства поведения у Монахова, при которых нельзя владеть оружием, и выдал ему медицинскую справку.