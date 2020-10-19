СК: нижегородский стрелок готовил массовое убийство еще в 2019 году
Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, которая в 2019 г. проигнорировала данные о подготовке массового убийства Данилом Монаховым и не стала заводить на него дело. Об этом говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вечером 12 октября. Молодой человек убил из огнестрельного оружия троих человек, еще трое получили ранения. На следующее утро подростка нашли мертвым неподалеку от поселка. По официальной версии, он покончил с собой.
«Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.
По версии следователей, в марте 2019 г. инспектор в ходе доследственной проверки получила данные о подготовке Монахова к убийству, однако не возбудила уголовное дело «в связи с отсутствием события какого-либо преступления». Также СК предъявил обвинение по факту халатности психиатру-наркологу, который в июле 2020 г. не выявил психические расстройства и расстройства поведения у Монахова, при которых нельзя владеть оружием, и выдал ему медицинскую справку.
13 октября СК возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц, выдавших молодому человеку разрешение на хранение оружия.