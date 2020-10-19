Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СК: нижегородский стрелок готовил массовое убийство еще в 2019 году

Ведомости

Следственное управление СКР по Нижегородской области возбудило уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, которая в 2019 г. проигнорировала данные о подготовке массового убийства Данилом Монаховым и не стала заводить на него дело. Об этом говорится на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. 

Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вечером 12 октября. Молодой человек убил из огнестрельного оружия троих человек, еще трое получили ранения. На следующее утро подростка нашли мертвым неподалеку от поселка. По официальной версии, он покончил с собой.

«Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

По версии следователей, в марте 2019 г. инспектор в ходе доследственной проверки получила данные о подготовке Монахова к убийству, однако не возбудила уголовное дело «в связи с отсутствием события какого-либо преступления». Также СК предъявил обвинение по факту халатности психиатру-наркологу, который в июле 2020 г. не выявил психические расстройства и расстройства поведения у Монахова, при которых нельзя владеть оружием, и выдал ему медицинскую справку.

13 октября СК возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц, выдавших молодому человеку разрешение на хранение оружия.

Ранее по теме: СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных