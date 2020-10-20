Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса

«Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко в эфире НСН. Он отметил, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».