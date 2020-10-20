Онищенко оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сомневается в том, что коронавирус был создан искуственно. По его словам, в 2013 г. ученые из КНР и США смогли лабораторно воспроизвести коронавирус, но, как отмечает Онищенко, вирус не приобрел после этого никаких новых свойств.
«Но там не было ничего такого, что могло изменить его свойства, был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — пояснил Онищенко в эфире НСН. Он отметил, что коронавирус перешел с мелких млекопитающих на человека, но «ему в этом не помогали, он это сделал самостоятельно».
О лабораторном происхождении коронавируса ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Как сообщал Financial Times, президент убежден, что коронавирус распространился из института вирусологии в китайском городе Ухане. Он подтверждал журналистам, что видел сведения, которые позволили ему «с высокой степенью уверенности» полагать это. На вопрос о том, что именно дало ему такую уверенность, он сказал, что ему «нельзя об этом говорить», отмечало издание.