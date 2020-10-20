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Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках

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Утверждения США о том, что россияне причастны к массе кибератак направлены на разогрев русофобских настроений, прокомментировало посольство России в Вашингтоне решение американского Минюста, который обвинил шестерых россиян в причастности к кибератакам по всему миру.

«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — цитирует ТАСС дипведомство. По мнению посольства, такое поведение властей США «последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения».

В дипведомстве подчеркнули, что у России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру. «Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — пояснили в посольстве.

Ранее Минюст США предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак для того, чтобы оказать влияние на выборы президента во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Россиян также обвиняют в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. По мнению Минюста, все шестеро обвиняемых россиян являются офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Ранее по теме: США обвинили шестерых россиян в организации серии глобальных кибератак

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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