Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках
Утверждения США о том, что россияне причастны к массе кибератак направлены на разогрев русофобских настроений, прокомментировало посольство России в Вашингтоне решение американского Минюста, который обвинил шестерых россиян в причастности к кибератакам по всему миру.
«Совершенно очевидно, что подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании. Все это уже несколько лет является отличительной особенностью политической жизни Вашингтона», — цитирует ТАСС дипведомство. По мнению посольства, такое поведение властей США «последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения».
В дипведомстве подчеркнули, что у России нет и не было намерений заниматься какими-то дестабилизирующими операциями по всему миру. «Это не отвечает нашей внешней политике, национальным интересам, а также нашему пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами», — пояснили в посольстве.
Ранее Минюст США предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак для того, чтобы оказать влияние на выборы президента во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Россиян также обвиняют в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. По мнению Минюста, все шестеро обвиняемых россиян являются офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).