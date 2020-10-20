Посольство России отвергло обвинения США в кибератаках

Ранее Минюст США предъявил обвинение шестерым россиянам в причастности к организации глобальных кибератак для того, чтобы оказать влияние на выборы президента во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Россиян также обвиняют в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. По мнению Минюста, все шестеро обвиняемых россиян являются офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).