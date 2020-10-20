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Мэр Красноярска заразился коронавирусом

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Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что в его случае при заражении сыграл «социальный фактор».

«Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — написал мэр на странице в Instagram. От отметил, что чувствует себя нормально и работает из дома.

«Теперь телефон – мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге и дочкам тоже придётся побыть на самоизоляции», — рассказал он, призвав следовать правилам профилактики.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли.

Ранее по теме: В России выявили почти 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных