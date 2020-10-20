Мэр Красноярска заразился коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли.