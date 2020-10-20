Мэр Красноярска заразился коронавирусом
Мэр Красноярска Сергей Еремин сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что в его случае при заражении сыграл «социальный фактор».
«Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — написал мэр на странице в Instagram. От отметил, что чувствует себя нормально и работает из дома.
«Теперь телефон – мой лучший друг, даже с семьей приходится перезваниваться из разных комнат. Супруге и дочкам тоже придётся побыть на самоизоляции», — рассказал он, призвав следовать правилам профилактики.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 октября, в России за сутки выявлено 15 982 случая заражения. Это максимальное значение с начала пандемии. Всего в России зарегистрировано более 1,4 млн случаев COVID-19, из них более 1 млн пациентов выздоровели. Более 24 000 заболевших умерли.