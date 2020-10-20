Роспотребнадзор не выявил в России новые штаммы коронавируса
Роспотребнадзора не выявил в России штаммов коронавируса, которые сильно отличались бы от циркулирующих за рубежом, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на центр «Вектор».
«На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», — говорится в сообщении.
Норвежский институт общественного здравоохранения ранее сообщил об обнаружении новой мутации коронавируса. При этом последовательности генома коронавируса еще не опубликованы, так же как информация о конкретных мутациях вируса, поэтому сложно сказать, насколько обнаруженный штамм отличается от других.
У коронавируса, по данным Роспотребнадзора, низкая интенсивность накопления мутаций. Вирус с геномом более 29 900 нуклеотидов накапливает около двух точечных замен в месяц. «Изменчивость SARS-CoV-2 достаточно ограничена. Большинство геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов», — добавили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые мутации могут потенциально влиять на свойства коронавируса, но этот вопрос требует «тщательного изучения».
Ранее норвежская газета VG сообщила, что в городе Тронхейм обнаружена новая мутация коронавируса, которая может быть более заразной, чем известные ранее мутации.