Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Роспотребнадзор не выявил в России новые штаммы коронавируса

Ведомости

Роспотребнадзора не выявил в России штаммов коронавируса, которые сильно отличались бы от циркулирующих за рубежом, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на центр «Вектор».

«На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», — говорится в сообщении.

Норвежский институт общественного здравоохранения ранее сообщил об обнаружении новой мутации коронавируса. При этом последовательности генома коронавируса еще не опубликованы, так же как информация о конкретных мутациях вируса, поэтому сложно сказать, насколько обнаруженный штамм отличается от других.

У коронавируса, по данным Роспотребнадзора, низкая интенсивность накопления мутаций. Вирус с геномом более 29 900 нуклеотидов накапливает около двух точечных замен в месяц. «Изменчивость SARS-CoV-2 достаточно ограничена. Большинство геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов», — добавили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые мутации могут потенциально влиять на свойства коронавируса, но этот вопрос требует «тщательного изучения».

Ранее норвежская газета VG сообщила, что в городе Тронхейм обнаружена новая мутация коронавируса, которая может быть более заразной, чем известные ранее мутации.

Ранее по теме: В Норвегии нашли новую мутацию COVID–19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных