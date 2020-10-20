Роспотребнадзор не выявил в России новые штаммы коронавируса

У коронавируса, по данным Роспотребнадзора, низкая интенсивность накопления мутаций. Вирус с геномом более 29 900 нуклеотидов накапливает около двух точечных замен в месяц. «Изменчивость SARS-CoV-2 достаточно ограничена. Большинство геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, а число отличий от исходного варианта не превышает 30 на 29900 нуклеотидов», — добавили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что некоторые мутации могут потенциально влиять на свойства коронавируса, но этот вопрос требует «тщательного изучения».