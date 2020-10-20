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Экс-руководителю волгоградского СК предъявили окончательное обвинение

Ведомости

Бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, ранее арестованному по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова, предъявили окончательное обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Семенцова.

«Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября», — сказал защитник, отметив, что адвокаты настаивают на отсутствии в деле объективных доказательств вины Музраева.

О задержании генерала СК сообщалось 10 июня 2019 г. Музраеву инкриминируется «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч.2 ст. 205), «Незаконный оборот оружия» (ч.1 ст. 222), а также «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (ч.1 ст. 285 УК РФ). Дело расследуется около 30 месяцев. 

По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ. В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.

Ранее по теме: Экс-руководителя волгоградского СК задержали по делу о покушении на губернатора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных