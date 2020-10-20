Экс-руководителю волгоградского СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаилу Музраеву, ранее арестованному по делу о покушении на губернатора Андрея Бочарова, предъявили окончательное обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Семенцова.
«Нашему подзащитному предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он полностью не признал. Допрос Михаила Кандуевича по существу запланирован следствием на 26 октября», — сказал защитник, отметив, что адвокаты настаивают на отсутствии в деле объективных доказательств вины Музраева.
О задержании генерала СК сообщалось 10 июня 2019 г. Музраеву инкриминируется «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч.2 ст. 205), «Незаконный оборот оружия» (ч.1 ст. 222), а также «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (ч.1 ст. 285 УК РФ). Дело расследуется около 30 месяцев.
По информации следствия, Музраев причастен к попытке поджога дома Бочарова, которая была совершена в ноябре 2016 г. Организатором покушения был назван лидер ОПГ Евгений Ремезов. В конце мая его задержала ФСБ. В 2003 г. Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16 500 кв. м на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. Бочаров добивался возвращения в муниципальную собственность этих объектов, и Ремезов поручил членам ОПГ его убить, считают в СК.