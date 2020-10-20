Минобороны назвало неприемлемым предложение Минфина сократить военных
Министерство обороны не поддержало предложение Минфина сократить число военнослужащих на 10% и назвало его неприемлемым. Сообщение министерства опубликовано в ведомственной газете «Красная звезда».
Ранее «Известия» сообщили, что Минфин предложил сократить число военнослужащих на 10%, или примерно на 100 000 человек. Это и другие предложения министерство направило в Совет безопасности для рассмотрения.
«В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России по сокращению численности Вооруженных Сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что предложение Минфина приведет к «нулевому» экономическому эффекту, «так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность». По мнению министерства, реализация предложений министерства финансов «значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих».
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по сокращению числа военнослужащих в стране не принималось. «Никаких решений на сей счёт не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решений таких вопросов нет», — сказал Песков.
Ранее Минфин для оптимизации расходов предложил объединить МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой. Реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. МВД намерено выступить против объединения ведомств, так как предлагаемые меры «противоречивы и не приведут к желаемому результату», писал «Коммерсант».