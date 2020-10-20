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Минобороны назвало неприемлемым предложение Минфина сократить военных

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Министерство обороны не поддержало предложение Минфина сократить число военнослужащих на 10% и назвало его неприемлемым. Сообщение министерства опубликовано в ведомственной газете «Красная звезда».

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин предложил сократить число военнослужащих на 10%, или примерно на 100 000 человек. Это и другие предложения министерство направило в Совет безопасности для рассмотрения.

«В Минобороны России внимательно проанализировали содержание предложений, подготовленных Минфином России по сокращению численности Вооруженных Сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности Российской Федерации направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что предложение Минфина приведет к «нулевому» экономическому эффекту, «так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность». По мнению министерства, реализация предложений министерства финансов «значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по сокращению числа военнослужащих в стране не принималось. «Никаких решений на сей счёт не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решений таких вопросов нет», — сказал Песков.

Ранее Минфин для оптимизации расходов предложил объединить МВД с ФСИН, судебными приставами и фельдегерской службой. Реформа, в частности, подразумевает передачу части функций полиции гражданским ведомствам, а также сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 10%, увеличение срока выслуги полицейских и перевод значительной их части в разряд гражданских служащих. МВД намерено выступить против объединения ведомств, так как предлагаемые меры «противоречивы и не приведут к желаемому результату», писал «Коммерсант».

Ранее по теме: Минфин предложил сократить 100 000 российских военнослужащих

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных