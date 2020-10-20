Суд признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип
Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.
«Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами», – говорится в сообщении. Решение принято в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.
Министерству связи и информатизации Белоруссии необходимо включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов, ограничить доступ к информационным ресурсам с аналогичными наименованиями и их распространение в белорусском сегменте, отмечает «БелТА».
Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.
Ранее в России объявили в розыск основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило. В конце сентября главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта.