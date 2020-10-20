Суд признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип

Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.