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Суд признал экстремистскими телеграм-канал Nexta и его логотип

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Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Белоруссии.

«Решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram – NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA признаны экстремистскими материалами», – говорится в сообщении. Решение принято в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков.

Министерству связи и информатизации Белоруссии необходимо включить канал и логотип в республиканский список экстремистских материалов, ограничить доступ к информационным ресурсам с аналогичными наименованиями и их распространение в белорусском сегменте, отмечает «БелТА».

Аудитория Telegram-канала сейчас составляет 1,9 млн человек. Это канал о протестах в Белоруссии, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным республиканского ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08%, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую 10,09%.

Ранее в России объявили в розыск основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило. В конце сентября главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич объявил об уходе из проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных