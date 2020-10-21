Вирусолог назвал причины возможной неэффективности вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса может быть неэффективной для пациентов с иммунодефицитом, так как у них наблюдается плохая выработка антител, сообщил URA.ru вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — пояснил Альтштейн.
Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела после вакцинации плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, злоупотребляющих алкоголем и тех, кто часто испытывает стресс.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» от центра Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге. В них примут участие 300 добровольцев.