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Гинцбург назвал предпосылки к плохой выработке антител к коронавирусу

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Антитела к коронавирусу, которые вырабатываются в организме в результате введения вакцины, плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, заявил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и "сохранные", те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», — сказал Гинцбург, отметив, что после введения вакцины антитела у всех вырабатываются в разном количестве.

Антитела плохо вырабатываются и у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, «которые являются токсичными для любой размножающейся клетки», а также у регулярно испытывающих стресс и принимающих статины — противовоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток, рассказал он.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных