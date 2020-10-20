Гинцбург назвал предпосылки к плохой выработке антител к коронавирусу

«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и "сохранные", те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», — сказал Гинцбург, отметив, что после введения вакцины антитела у всех вырабатываются в разном количестве.