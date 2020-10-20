Гинцбург назвал предпосылки к плохой выработке антител к коронавирусу
Антитела к коронавирусу, которые вырабатываются в организме в результате введения вакцины, плохо вырабатываются у людей старше 80 лет, заявил «Интерфаксу» директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и "сохранные", те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», — сказал Гинцбург, отметив, что после введения вакцины антитела у всех вырабатываются в разном количестве.
Антитела плохо вырабатываются и у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, «которые являются токсичными для любой размножающейся клетки», а также у регулярно испытывающих стресс и принимающих статины — противовоспалительные препараты, влияющие на размножение клеток, рассказал он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины с участием около 40 000 добровольцев. 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины – «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Президент отметил, что «на подходе» третья вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась в центре Чумакова.