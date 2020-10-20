Гинцбург назвал срок вакцинации от коронавируса врачей и учителей

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.