Гинцбург назвал срок вакцинации от коронавируса врачей и учителей
Все врачи и учителя будут провакцинированы от коронавируса в течение ближайшего месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
«Всех врачей, учителей проиммунизируем, думаю, в ближайший месяц, и дальше начнется массовая вакцинация без профессиональной привязки», — заявил Гинцбург.
Директор научного центра пояснил, что начало массовой вакцинации населения зависит от количества произведенной вакцины. Гинцбург добавил, что в середине ноября производство вакцины должно насчитывать сотни тысяч доз.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.
Клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге.