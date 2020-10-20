Производство третьей вакцины от COVID-19 в России может начаться до конца года

«Институт Чумакова должен до конца года должен подключиться, а точнее наша промышленность должна подключиться к полученным результатам клинических исследований», — сказал Мантуров. Первая зарегистрированная вакцина — «Спутник V», по его словам, уже находится на стадии масштабирования производства. К концу года планируется произвести 1,5 млн доз вакцины.