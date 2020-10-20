Производство третьей вакцины от COVID-19 в России может начаться до конца года
Производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре им. Чумакова, может начаться до конца 2020 г., заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».
«Институт Чумакова должен до конца года должен подключиться, а точнее наша промышленность должна подключиться к полученным результатам клинических исследований», — сказал Мантуров. Первая зарегистрированная вакцина — «Спутник V», по его словам, уже находится на стадии масштабирования производства. К концу года планируется произвести 1,5 млн доз вакцины.
Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Чумакова начались 7 октября в Новосибирске. 19 октября испытания начались в Кирове и Санкт-Петербурге. Все в испытаниях примут участие 300 добровольцев.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.