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Роспотребнадзор назвал понижающий иммунитет к коронавирусу фактор

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Переохлаждение в холодное время года может временно снизить иммунитет человека к респираторным инфекциям, в том числе к коронавирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сообщило ведомство.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов заявил, что для укрепления иммунитета нужно отказаться от жирной пищи и вредных привычек и заниматься спортом.

Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от особенностей организма пациента и степени тяжести перенесенного заболевания. По данным специалистов Роспотребнадзора, не могут заразиться коронавирусом люди с определенными мутациями в генах. Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отмечали в ведомстве.

Ранее по теме: Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных