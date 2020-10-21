Роспотребнадзор назвал понижающий иммунитет к коронавирусу фактор
Переохлаждение в холодное время года может временно снизить иммунитет человека к респираторным инфекциям, в том числе к коронавирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», — сообщило ведомство.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов заявил, что для укрепления иммунитета нужно отказаться от жирной пищи и вредных привычек и заниматься спортом.
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться от трех до шести месяцев в зависимости от особенностей организма пациента и степени тяжести перенесенного заболевания. По данным специалистов Роспотребнадзора, не могут заразиться коронавирусом люди с определенными мутациями в генах. Американские ученые пришли к выводу, что антитела к коронавирусу также может иметь переболевший сезонным ОРВИ. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут, отмечали в ведомстве.