Умер протоиерей Дмитрий Смирнов
Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram-канале.
«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются. В мае «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. В конце августа Синод освободил протоиерея от должности председателя комиссии РПЦ по делам семьи после того, как он сам подал прошение об отставке по состоянию здоровья.
29 сентября Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ со ссылкой на источники писали, что он находится в реанимации.
Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 г. в Москве. Он известен своей крайне консервативной позицией и резкими высказываниями. Протоиерей предлагал ввести налог на бездетность или малодетность, назвал женщин, которые живут в «гражданском браке», «бесплатными проститутками», а также заявлял о пользе пандемии коронавируса.