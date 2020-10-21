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Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

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Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются. В мае «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. В конце августа Синод освободил протоиерея от должности председателя комиссии РПЦ по делам семьи после того, как он сам подал прошение об отставке по состоянию здоровья. 

29 сентября Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. СМИ со ссылкой на источники писали, что он находится в реанимации.

Дмитрий Смирнов родился 7 марта 1951 г. в Москве. Он известен своей крайне консервативной позицией и резкими высказываниями. Протоиерей предлагал ввести налог на бездетность или малодетность, назвал женщин, которые живут в «гражданском браке», «бесплатными проститутками», а также заявлял о пользе пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных