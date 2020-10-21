Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Сминова. Царствие Небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», — говорится в сообщении. Причины смерти не называются. В мае «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники писали, что Смирнова госпитализировали с подозрением на коронавирус. В конце августа Синод освободил протоиерея от должности председателя комиссии РПЦ по делам семьи после того, как он сам подал прошение об отставке по состоянию здоровья.