Осенние каникулы в школах Новосибирской области продлили до двух недель
Осенние каникулы в школах Новосибирской области продлятся две недели — с 26 октября по 9 ноября, говорится в сообщении на сайте правительства региона.
«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября», — говорится в сообщении. В правительстве рассказали, что с 26 октября студенты первых курсов колледжей перейдут на дистанционное обучение.
Также в Новосибирской области с 26 октября общепит и ночные клубы не смогут работать с полуночи до 8 ч. Работать в ночное время сможет общепит в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах города с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школу, школьники с 6 по 11 классы до 1 ноября будут учиться дистанционно. Власти еще нескольких регионов ввели внеочередные каникулы в школах или продлили их.