Осенние каникулы в школах Новосибирской области продлили до двух недель

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах города с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школу, школьники с 6 по 11 классы до 1 ноября будут учиться дистанционно. Власти еще нескольких регионов ввели внеочередные каникулы в школах или продлили их.