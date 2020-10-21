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Осенние каникулы в школах Новосибирской области продлили до двух недель

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Осенние каникулы в школах Новосибирской области продлятся две недели — с 26 октября по 9 ноября, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

«По итогам заседания штаба принято решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября», — говорится в сообщении. В правительстве рассказали, что с 26 октября студенты первых курсов колледжей перейдут на дистанционное обучение.

Также в Новосибирской области с 26 октября общепит и ночные клубы не смогут работать с полуночи до 8 ч. Работать в ночное время сможет общепит в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы в школах города с 5 по 18 октября. С 19 октября ученики 1-5 классов вернулись на учебу в школу, школьники с 6 по 11 классы до 1 ноября будут учиться дистанционно. Власти еще нескольких регионов ввели внеочередные каникулы в школах или продлили их.

Ранее по теме: В Забайкалье школы переведут на дистанционное обучение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных