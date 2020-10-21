Ространснадзор рассказал о нарушениях мер против COVID-19 на авиатранспорте

«На авиационном транспорте чаще всего пренебрегают методическими рекомендациями члены летного и кабинного экипажей, а также обслуживающий персонал. В ряде случаев они не используют защитные маски и перчатки, при посадке в самолет измеряют температуру тела у пассажиров лишь выборочно», — сообщили в ведомстве.