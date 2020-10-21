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Ространснадзор рассказал о нарушениях мер против COVID-19 на авиатранспорте

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Члены экипажей и обслуживающий персонал на авиатранспорте в ряде случаев не используют средства индивидуальной защиты и проводят проверку температуры тела пассажиров лишь выборочно, сообщает Ространснадзор.

«На авиационном транспорте чаще всего пренебрегают методическими рекомендациями члены летного и кабинного экипажей, а также обслуживающий персонал. В ряде случаев они не используют защитные маски и перчатки, при посадке в самолет измеряют температуру тела у пассажиров лишь выборочно», — сообщили в ведомстве. 

Кроме того, в Ространснадзоре сообщили, что не все входы в аэровокзалы аэропортов оборудованы инфракрасными бесконтактными термометрами и тепловизорами. 

«Не во всех аэропортах ежедневно и регулярно проводится профилактическая уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств. Многие пассажиры, в том числе дети, находятся в здании аэровокзала без защитных масок», — добавили в Ространснадзоре.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных