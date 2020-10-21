Ространснадзор рассказал о нарушениях мер против COVID-19 на авиатранспорте
Члены экипажей и обслуживающий персонал на авиатранспорте в ряде случаев не используют средства индивидуальной защиты и проводят проверку температуры тела пассажиров лишь выборочно, сообщает Ространснадзор.
«На авиационном транспорте чаще всего пренебрегают методическими рекомендациями члены летного и кабинного экипажей, а также обслуживающий персонал. В ряде случаев они не используют защитные маски и перчатки, при посадке в самолет измеряют температуру тела у пассажиров лишь выборочно», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Ространснадзоре сообщили, что не все входы в аэровокзалы аэропортов оборудованы инфракрасными бесконтактными термометрами и тепловизорами.
«Не во всех аэропортах ежедневно и регулярно проводится профилактическая уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств. Многие пассажиры, в том числе дети, находятся в здании аэровокзала без защитных масок», — добавили в Ространснадзоре.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса, полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.