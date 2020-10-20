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Дептранс Москвы обвинил агрегаторов такси в несоблюдении мер по коронавирусу

Ведомости

Агрегаторы московских такси не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции, тем самым подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения коронавирусом, сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

«Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. Таким образом на заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции. Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения — это недопустимо», — говорится в сообщении. 

Свыше половины московских таксистов не соблюдают требования по профилактике коронавируса, отмечает Дептранс со ссылкой на результаты проверок МАДИ и Роспотребнадзора.

«6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса — установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси», — отметили в Дептрансе.

Департамент настоятельно попросил агрегаторов и таксопарки не подвергать пассажиров опасности и предпринимать все меры по профилактике болезни.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19.

В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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