Дептранс Москвы обвинил агрегаторов такси в несоблюдении мер по коронавирусу
Агрегаторы московских такси не обеспечивают водителей средствами защиты и дезинфекции, тем самым подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения коронавирусом, сообщает Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
«Агрегаторы не контролируют и не обеспечивают средствами защиты и дезинфекции водителей такси. Таким образом на заказ приезжают водители без масок и перчаток, а автомобили не проходят дезинфекцию. Агрегаторы экономят на безопасности пассажиров, не тратя деньги на средства защиты и дезинфекции. Из-за политики экономии агрегаторы подвергают опасности пассажиров и провоцируют риск заражения — это недопустимо», — говорится в сообщении.
Свыше половины московских таксистов не соблюдают требования по профилактике коронавируса, отмечает Дептранс со ссылкой на результаты проверок МАДИ и Роспотребнадзора.
«6 из 10 таксистов в Москве не соблюдают требования по профилактике коронавируса — установили сотрудники МАДИ и Роспотребнадзора в ходе ежедневных проверок машин такси», — отметили в Дептрансе.
Департамент настоятельно попросил агрегаторов и таксопарки не подвергать пассажиров опасности и предпринимать все меры по профилактике болезни.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19.
В России за сутки выявлено 16 319 новых случаев коронавируса. Это является максимумом с начала пандемии.