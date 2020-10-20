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В России впервые выявили более 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве почти 5 000 новых заболевших
Дарина Бухарова
Александр Авилов / АГН Москва

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это является максимумом с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 заболевших, 269 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек. 

19 октября оперштаб сообщал о 15 982 новых случаев коронавируса за сутки, что стало предыдущим рекордом.

В Москве за сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+695), Подмосковье (+426), Нижегородская (+366) и Ростовская (+353) области.

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Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (372 628). Следом идут Московская область (81 377) и Санкт-Петербург (53 287).

По данным Университета Джонса Хопкинса, что общее число заболевших в мире превысило 40 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса (1 406 667). Первое место занимают США (8,21 млн), второе — Индия (7,59 млн), третье — Бразилия (5,25 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных