В России впервые выявили более 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это является максимумом с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 заболевших, 269 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.