В России впервые выявили более 16 000 новых случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявили более 16 000 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве почти 5 000 новых заболевших
За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Это является максимумом с начала пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 9 704 заболевших, 269 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.
19 октября оперштаб сообщал о 15 982 новых случаев коронавируса за сутки, что стало предыдущим рекордом.
В Москве за сутки зафиксировали 4999 заболевших, 1 960 пациентов выздоровели, 49 человек умерли. Всего в столице зарегистрировано 372 628 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+695), Подмосковье (+426), Нижегородская (+366) и Ростовская (+353) области.
Москва находится на первом месте по общему числу заболевших (372 628). Следом идут Московская область (81 377) и Санкт-Петербург (53 287).
По данным Университета Джонса Хопкинса, что общее число заболевших в мире превысило 40 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса (1 406 667). Первое место занимают США (8,21 млн), второе — Индия (7,59 млн), третье — Бразилия (5,25 млн).