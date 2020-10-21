Россельхознадзор выявил «нехарактерные схемы» ввоза продукции из Азербайджана

В августе Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальным ввозом санкционных продуктов в Россию. Для этого необходимо ввести ответственность для водителей транспорта и перевозчиков такой продукции, отмечал руководитель ведомства Сергей Данкверт.