Россельхознадзор выявил «нехарактерные схемы» ввоза продукции из Азербайджана
Россельхознадзор заявил об обнаружении «нехарактерных схем» ввоза в Россию азербайджанской продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
«Российское ведомство фиксирует нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства», — говорится в сообщении.
В связи с этим ведомство планирует обсудить с Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана импорт в Россию плодоовощной продукции, отметили в Россельхознадзоре.
«В ходе встречи стороны обсудят ситуацию с поставками плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию. В текущем году резко выросло количество обнаружений карантинных объектов на фоне сопоставимого с 2019 годом объема поставок растительной продукции, что вызывает обеспокоенность Россельхознадзора», — добавили в пресс-службе.
В августе Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальным ввозом санкционных продуктов в Россию. Для этого необходимо ввести ответственность для водителей транспорта и перевозчиков такой продукции, отмечал руководитель ведомства Сергей Данкверт.