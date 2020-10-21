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Россельхознадзор выявил «нехарактерные схемы» ввоза продукции из Азербайджана

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Россельхознадзор заявил об обнаружении «нехарактерных схем» ввоза в Россию азербайджанской продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

«Российское ведомство фиксирует нехарактерные логистические схемы ввоза в Россию продукции азербайджанского производства», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство планирует обсудить с Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана импорт в Россию плодоовощной продукции, отметили в Россельхознадзоре.

«В ходе встречи стороны обсудят ситуацию с поставками плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию. В текущем году резко выросло количество обнаружений карантинных объектов на фоне сопоставимого с 2019 годом объема поставок растительной продукции, что вызывает обеспокоенность Россельхознадзора», — добавили в пресс-службе.

В августе Россельхознадзор представил в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальным ввозом санкционных продуктов в Россию. Для этого необходимо ввести ответственность для водителей транспорта и перевозчиков такой продукции, отмечал руководитель ведомства Сергей Данкверт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных