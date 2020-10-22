Экс-депутат Приморья получил 2,5 года по делу о растрате 700 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 2,5 годам лишения свободы экс-депутата заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша. Его признали виновным в присвоении и растрате 700 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК).
Милуша задержали и арестовали в ноябре 2018 г. Позднее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В июле 2019 г. экс депутата освободили под залог. По версии следствия, Милуш в 2009-2016 гг. с помощью фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительности похитил около 700 млн руб.
В рамках уголовного дела в феврале 2020 г. за подстрекательство Милуша к растрате более 250 млн руб. четыре года получил экс-глава «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь, писал «Коммерсантъ». Подсудимый признал свою вину, дело слушалось в особом порядке.