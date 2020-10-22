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Экс-депутат Приморья получил 2,5 года по делу о растрате 700 млн рублей

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Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 2,5 годам лишения свободы экс-депутата заксобрания Приморья, бывшего директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша. Его признали виновным в присвоении и растрате 700 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК).

Милуша задержали и арестовали в ноябре 2018 г. Позднее он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. В июле 2019 г. экс депутата освободили под залог. По версии следствия, Милуш в 2009-2016 гг. с помощью фиктивных договоров оказания юридических услуг и благотворительности похитил около 700 млн руб.

В рамках уголовного дела в феврале 2020 г. за подстрекательство Милуша к растрате более 250 млн руб. четыре года получил экс-глава «РАО ЭС Востока» Иван Благодырь, писал «Коммерсантъ». Подсудимый признал свою вину, дело слушалось в особом порядке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных