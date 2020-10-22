В Москве развернули временные госпитали для пациентов с COVID-19

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19»,- сказала Ракова. По ее словам, в их числе госпитали на базе больниц №67 и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы №2 и других клиник.