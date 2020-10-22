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В Москве развернули временные госпитали для пациентов с COVID-19

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Часть временных госпиталей при крупных московских клиниках начали принимать пациентов с коронавирусом, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19»,- сказала Ракова. По ее словам, в их числе госпитали на базе больниц №67 и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы №2 и других клиник.

В штабе рассказали, что госпитали-родеры — это временные клиники для лечения пациентов с коронавирусом и наблюдения за ними. По данным оперштаба, в Москве построено около 50 временных госпиталей на территории 16 больниц города, в которых есть около 3000 коек.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев 13 октября заявил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций является главным показателем распространения COVID-19.

Ранее по теме: Собянин назвал число госпитализаций главным показателем распространения COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных