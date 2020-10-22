В Москве развернули временные госпитали для пациентов с COVID-19
Часть временных госпиталей при крупных московских клиниках начали принимать пациентов с коронавирусом, сообщил оперштаб Москвы со ссылкой на заммэра города Анастасию Ракову.
«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19»,- сказала Ракова. По ее словам, в их числе госпитали на базе больниц №67 и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы №2 и других клиник.
В штабе рассказали, что госпитали-родеры — это временные клиники для лечения пациентов с коронавирусом и наблюдения за ними. По данным оперштаба, в Москве построено около 50 временных госпиталей на территории 16 больниц города, в которых есть около 3000 коек.
Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев 13 октября заявил, что коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России в настоящий момент занят практически на 90%. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций является главным показателем распространения COVID-19.