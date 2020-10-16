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Собянин назвал число госпитализаций главным показателем распространения COVID-19

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Главный показатель распространения коронавируса – это не количество выявленных за сутки новых случаев заболевания, а число госпитализаций, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«Для нас главный показатель на сегодня – не выявляемость, а госпитализация», – сказал Собянин, отметив, что Москва в этом плане находится «далеко не на первом месте».

По его словам, на прошлой неделе в столице проводилось 1000 госпитализаций в сутки, на этой – 1200. «Для Москвы стратегически важно удержаться на 1500. До 1500. После 1500 ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся», — заверил мэр. Он выразил надежду, что Москва не перешагнет рубеж в 1500 госпитализаций благодаря принятым мерам безопасности – переводу на домашний режим хронических больных и людей старше 65 лет, частичному переводу на дистанционную учебу, переводу на удаленку части работающих и соблюдению масочного режима.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 150 новых случаев коронавируса, это максимум с начала пандемии. В Москве за сутки впервые зафиксировали более 5 тыс. заболевших (5049 человек), 1 803 пациента выздоровели, 54 человека умерли. Всего в столице зарегистрировано 352 995 случаев COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных