Собянин назвал число госпитализаций главным показателем распространения COVID-19

По его словам, на прошлой неделе в столице проводилось 1000 госпитализаций в сутки, на этой – 1200. «Для Москвы стратегически важно удержаться на 1500. До 1500. После 1500 ситуация будет сложнее. Мы и с ней справимся», — заверил мэр. Он выразил надежду, что Москва не перешагнет рубеж в 1500 госпитализаций благодаря принятым мерам безопасности – переводу на домашний режим хронических больных и людей старше 65 лет, частичному переводу на дистанционную учебу, переводу на удаленку части работающих и соблюдению масочного режима.