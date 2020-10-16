Собянин назвал способ победить коронавирус
Массовая вакцинация от коронавируса поможет окончательно победить пандемию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
«(Массовая вакцинация. – Ведомости) будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», — сказал Собянин. В конце 2020 г. в Москву будут поставляться партии препарата для массовой вакцинации, выразил надежду мэр.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» призвала не допустить «диссидентства» с вакциной от COVID-19 в преддверии массовой вакцинации.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.