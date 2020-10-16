Собянин назвал способ победить коронавирус

«(Массовая вакцинация. – Ведомости) будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация», — сказал Собянин. В конце 2020 г. в Москву будут поставляться партии препарата для массовой вакцинации, выразил надежду мэр.