В Индии первые испытания вакцины «Спутник V» пройдут на 100 добровольцах
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии пройдут на 100 добровольцах, сообщило издание The Print со ссылкой на заявление правительственной экспертной группы.
Ранее индийская фармкомпания Dr Reddy’s получила разрешение властей на проведение второй и третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. В ходе второй фазы исследования компания должна будет доказать безопасность и эффективность вакцины на 100 участниках перед переходом к третьей фазе.
Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармкомпания Dr Reddy’s договорились о поставке в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что более 50 стран заинтересовались вакциной «Спутник V». У фонда есть договоренности о производстве вакцины в пяти странах — в Китае, Индии, Бразилии, Корее и Турции. Клинические испытания вакцины проходят в Мексике, Венесуэле, ОАЭ и Белоруссии.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.