В Индии первые испытания вакцины «Спутник V» пройдут на 100 добровольцах

Российский фонд прямых инвестиций и индийская фармкомпания Dr Reddy’s договорились о поставке в Индию 100 млн доз вакцины «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что более 50 стран заинтересовались вакциной «Спутник V». У фонда есть договоренности о производстве вакцины в пяти странах — в Китае, Индии, Бразилии, Корее и Турции. Клинические испытания вакцины проходят в Мексике, Венесуэле, ОАЭ и Белоруссии.