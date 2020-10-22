Онищенко высказался о вреде антисептиков для рук

21 октября Чуланов назвал ношение перчаток избыточной и неэффективной мерой, отметив, что лучше регулярно обрабатывать руки антисептиком. Позже он уточнил, что люди зачастую неправильно используют перчатки и, наоборот, способствуют распространению инфекции. По его словам, нужно отказаться от многоразовых изделий в пользу одноразовых и не трогать руками лицо.