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Онищенко высказался о вреде антисептиков для рук

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Перчатки являются проверенным и не приносящим вреда способом защиты от коронавируса, тогда как антисептики вредят микрофлоре кожи, заявил «Интерфаксу» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — сказал он и выразил несогласие с заявлением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности перчаток по сравнению с антисептиками. «Нужно перчатками пользоваться и учить людей, всему нужно учить людей», — подчеркнул Онищенко.

21 октября Чуланов назвал ношение перчаток избыточной и неэффективной мерой, отметив, что лучше регулярно обрабатывать руки антисептиком. Позже он уточнил, что люди зачастую неправильно используют перчатки и, наоборот, способствуют распространению инфекции. По его словам, нужно отказаться от многоразовых изделий в пользу одноразовых и не трогать руками лицо.

Ранее по теме: В Минздраве уточнили заявление об эффективности перчаток и антисептиков

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 971 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 463 306, а смертей — 25 242. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных