Онищенко высказался о вреде антисептиков для рук
Перчатки являются проверенным и не приносящим вреда способом защиты от коронавируса, тогда как антисептики вредят микрофлоре кожи, заявил «Интерфаксу» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Если постоянно обрабатывать руки дезинфектантами, убьете всю микрофлору, а перчатки — способ проверенный», — сказал он и выразил несогласие с заявлением главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова о неэффективности перчаток по сравнению с антисептиками. «Нужно перчатками пользоваться и учить людей, всему нужно учить людей», — подчеркнул Онищенко.
21 октября Чуланов назвал ношение перчаток избыточной и неэффективной мерой, отметив, что лучше регулярно обрабатывать руки антисептиком. Позже он уточнил, что люди зачастую неправильно используют перчатки и, наоборот, способствуют распространению инфекции. По его словам, нужно отказаться от многоразовых изделий в пользу одноразовых и не трогать руками лицо.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 22 октября, за последние сутки в России обнаружили 15 971 заболевших COVID-19. Общее число заражений достигло 1 463 306, а смертей — 25 242. Рекордное за все время пандемии количество заразившихся коронавирусом граждан было зафиксировано ранее, 20 октября. Тогда оно составило 16 319 человек.