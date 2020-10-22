Ефремов отказался от услуг нового адвоката
Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Об этом он рассказал в ходе заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на приговор по его делу о смертельном ДТП, передает «360».
«Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина», — сказал актер. Суд удовлетворил ходатайство Ефремова.
Алешкин вел переговоры о примирении с потерпевшими. Ранее в ходе всего судебного процесса адвокатом актера являлся Эльмар Пашаев, но актер от его услуг отказался. Новыми защитниками стали Роман Филиппов и Петр Хархорин.
Авария с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремова задержали, он признал свою вину, однако потом изменил показания.
Позже Ефремов утверждал, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.
Пресненский суд 8 сентября Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.