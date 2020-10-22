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Ефремов отказался от услуг нового адвоката

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Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина. Об этом он рассказал в ходе заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на приговор по его делу о смертельном ДТП, передает «360».

«Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина», — сказал актер. Суд удовлетворил ходатайство Ефремова.

Алешкин вел переговоры о примирении с потерпевшими. Ранее в ходе всего судебного процесса адвокатом актера являлся Эльмар Пашаев, но актер от его услуг отказался. Новыми защитниками стали Роман Филиппов и Петр Хархорин.

Авария с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. Ефремова задержали, он признал свою вину, однако потом изменил показания. 

Позже Ефремов утверждал, что сделать это его убедил предыдущий адвокат Эльман Пашаев. Перед финальным заседанием, 3 сентября, Ефремов повторно признал вину в совершении ДТП.

Пресненский суд 8 сентября Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.

Ранее по теме: Трое потерпевших согласились на смягчение приговора Ефремову

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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