Защита Ефремова попросила провести новую экспертизу в деле о ДТП

«С целью выяснения обстоятельств пристегнутости или непристегнутости просим суд назначить экспертизу, дабы выяснить, имеются ли на ремне безопасности следы срабатывания в момент ДТП. Второй вопрос, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности? Если нет, находится ли данное обстоятельство в причинно-следственной связи с полученными им травмами», — цитирует «РИА Новости» адвоката Ефремова Петра Хархорина. Он отметил, что виновность Ефремова не оспаривается, но защита намерена найти смягчающие его вину доказательства.