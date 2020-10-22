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Защита Ефремова попросила провести новую экспертизу в деле о ДТП

Ведомости

Защита актера Михаила Ефремова потребовала назначить новую судебную экспертизу в связи с заявлением приглашенного на заседание Мосгорсуда судебно-медицинского эксперта о том, что погибший в ДТП Сергей Захаров мог выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности.

«С целью выяснения обстоятельств пристегнутости или непристегнутости просим суд назначить экспертизу, дабы выяснить, имеются ли на ремне безопасности следы срабатывания в момент ДТП. Второй вопрос, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности? Если нет, находится ли данное обстоятельство в причинно-следственной связи с полученными им травмами», — цитирует «РИА Новости» адвоката Ефремова Петра Хархорина. Он отметил, что виновность Ефремова не оспаривается, но защита намерена найти смягчающие его вину доказательства.

На заседании Мосгорсуда специалист Елена Кучина заявила, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП. При этом ранее проведенная экспертиза, представленная в Пресненском суде, утверждала, что Захаров был пристегнут, что доказывают соответствующие повреждения на его теле.

Позднее ТАСС из-за зала суда сообщил, что защите Ефремова отказано в требовании назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, а также приобщить фотографии заглушки на ремне безопасности в авто. «Суд постановил отклонить ходатайство защиты Ефремова о дополнительной экспертизе, поскольку не видит в этом необходимости и считает, что проведенных экспертиз и материалов уже достаточно», — цитирует агентство председателя судебной коллегии Любовь Ишмуратову.

8 сентября Пресненский суд Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Захарова. Актера также лишили водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.

Ранее по теме: Ефремов отказался от услуг нового адвоката

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных