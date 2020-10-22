Защита Ефремова попросила провести новую экспертизу в деле о ДТП
Защита актера Михаила Ефремова потребовала назначить новую судебную экспертизу в связи с заявлением приглашенного на заседание Мосгорсуда судебно-медицинского эксперта о том, что погибший в ДТП Сергей Захаров мог выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности.
«С целью выяснения обстоятельств пристегнутости или непристегнутости просим суд назначить экспертизу, дабы выяснить, имеются ли на ремне безопасности следы срабатывания в момент ДТП. Второй вопрос, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности? Если нет, находится ли данное обстоятельство в причинно-следственной связи с полученными им травмами», — цитирует «РИА Новости» адвоката Ефремова Петра Хархорина. Он отметил, что виновность Ефремова не оспаривается, но защита намерена найти смягчающие его вину доказательства.
На заседании Мосгорсуда специалист Елена Кучина заявила, что Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП. При этом ранее проведенная экспертиза, представленная в Пресненском суде, утверждала, что Захаров был пристегнут, что доказывают соответствующие повреждения на его теле.
Позднее ТАСС из-за зала суда сообщил, что защите Ефремова отказано в требовании назначить дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, а также приобщить фотографии заглушки на ремне безопасности в авто. «Суд постановил отклонить ходатайство защиты Ефремова о дополнительной экспертизе, поскольку не видит в этом необходимости и считает, что проведенных экспертиз и материалов уже достаточно», — цитирует агентство председателя судебной коллегии Любовь Ишмуратову.
8 сентября Пресненский суд Москвы назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Захарова. Актера также лишили водительских прав на три года. Накануне финального слушания актер признал свою вину в ДТП, которую ранее отрицал.