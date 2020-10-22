Адвокат попросил освободить Ефремова из-под стражи
Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить наказание актеру до такого, которое позволит освободить его из-под стражи, сообщает ТАСС.
«Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — сказал Хархорин. Он обратил внимание суда на смягчающие обстоятельства в деле Ефремова – наличие у него на иждивении фактически четырех человек, признание актером своей вины и его раскаяние.
Второй адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил Мосгорсуд назначить наказание актеру в виде четырех лет условно.
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день.
Пресненский суд Москвы 8 сентября назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года.