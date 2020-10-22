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Адвокат попросил освободить Ефремова из-под стражи

Ведомости

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил Мосгорсуд снизить наказание актеру до такого, которое позволит освободить его из-под стражи, сообщает ТАСС.

«Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — сказал Хархорин. Он обратил внимание суда на смягчающие обстоятельства в деле Ефремова – наличие у него на иждивении фактически четырех человек, признание актером своей вины и его раскаяние.

Второй адвокат Ефремова Владимир Васильев попросил Мосгорсуд назначить наказание актеру в виде четырех лет условно.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 г. Следствие установило, что актер, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Захарова. От полученных травм тот скончался в больнице на следующий день. 

Пресненский суд Москвы 8 сентября назначил Ефремову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в 800 000 руб. в пользу старшего сына погибшего водителя автофургона Сергея Захарова и лишения водительских прав на три года.

Ранее по теме: Трое потерпевших согласились на смягчение приговора Ефремову

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных