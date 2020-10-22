Адвокат попросил освободить Ефремова из-под стражи

«Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», — сказал Хархорин. Он обратил внимание суда на смягчающие обстоятельства в деле Ефремова – наличие у него на иждивении фактически четырех человек, признание актером своей вины и его раскаяние.