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Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире ухудшается в течение последних недель, заявил 23 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе международного межпартийного форума «Единой России» «ШОС+».

«К сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября, в России зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусом — 17 340 случаев за сутки. За весь период в России зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано около 25 500 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее по теме: Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных