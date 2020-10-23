Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября, в России зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусом — 17 340 случаев за сутки. За весь период в России зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано около 25 500 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом в мире.