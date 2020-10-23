Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире ухудшается в течение последних недель, заявил 23 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе международного межпартийного форума «Единой России» «ШОС+».
«К сожалению, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в мире в течение последних недель имеет тенденцию к существенному ухудшению», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не планируют вводить тотальные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с пандемией коронавируса в России управляема и не требует введения новых ограничений. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также говорила, что сейчас нет необходимости вводить строгие ограничения из-за роста cлучаев COVID-19.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 23 октября, в России зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусом — 17 340 случаев за сутки. За весь период в России зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано около 25 500 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает 4 место по заболеваемости коронавирусом в мире.