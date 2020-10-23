Оперштаб Москвы подвел итоги первой недели работы системы чек-инов в барах
Регистрацией для входа в бары и ночные клубы Москвы с 19 октября воспользовались 115 000 раз, сообщил оперштаб столицы в своем Telegram-канале.
«За первую неделю работы системы: 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений получили QR-коды; зафиксировано 115 000 чек-инов», — говорится в сообщении. За неполные пять дней система позволила выявить шесть заболевших коронавирусом, которые контактировали с 343 посетителями заведений. Все они получили уведомления.
С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только после регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.
В мэрии объяснили, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.