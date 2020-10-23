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Оперштаб Москвы подвел итоги первой недели работы системы чек-инов в барах

Ведомости

Регистрацией для входа в бары и ночные клубы Москвы с 19 октября воспользовались 115 000 раз, сообщил оперштаб столицы в своем Telegram-канале.

«За первую неделю работы системы: 1470 дискотек, баров, ночных клубов и аналогичных заведений получили QR-коды; зафиксировано 115 000 чек-инов», — говорится в сообщении. За неполные пять дней система позволила выявить шесть заболевших коронавирусом, которые контактировали с 343 посетителями заведений. Все они получили уведомления. 

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только после регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377. 

В мэрии объяснили, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.

Ранее по теме: В Москве начал работать сервис для регистрации посетителей клубов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных