Оперштаб Москвы подвел итоги первой недели работы системы чек-инов в барах

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только после регистрации номеров телефонов с помощью QR-кодов или отправки СМС на специальный короткий номер 7377.