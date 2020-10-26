Врач назвал способы проверить себя на коронавирус

Врач рассказал, что антитела к коронавирусу начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, через две-три недели — иммуноглобулин G. Если с момента заражения прошло меньше семи дней, пациенту необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и тест на иммуноглобулин М. Тест на иммуноглобулин G покажет, болел ли человек коронавирусом, добавил Тимаков. Также после болезни пациенту нужно сдать ПЦР-тест, чтобы понять, выздоровел ли он или еще может быть распространителем коронавируса во внешнюю среду.