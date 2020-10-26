Врач назвал способы проверить себя на коронавирус
Коронавирус можно выявить с помощью мазка ПЦР и тестов, определяющих два разных вида антител, рассказал в интервью радио Sputnik инфекционист, вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
«Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», — рассказал Тимаков.
ПЦР-тесты, по его словам, могут делать либо через носоглотку, либо через ротоглотку. Самым достоверным является тест, при котором берут мазок из носоглотки и из ротоглотки и смешивают их в одной пробирке, пояснил врач. ПЦР-тест нужно делать в течение первых двух недель с момента заражения коронавирусом, добавил Тимаков.
Врач рассказал, что антитела к коронавирусу начинают формироваться на седьмой-десятый день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, через две-три недели — иммуноглобулин G. Если с момента заражения прошло меньше семи дней, пациенту необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и тест на иммуноглобулин М. Тест на иммуноглобулин G покажет, болел ли человек коронавирусом, добавил Тимаков. Также после болезни пациенту нужно сдать ПЦР-тест, чтобы понять, выздоровел ли он или еще может быть распространителем коронавируса во внешнюю среду.
Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава, профессор Игорь Тюрин призвал россиян не делать компьютерную томографию легких без назначения врача. Профессор пояснил, что КТ не является методом диагностики коронавируса. Диагностировать наличие вируса можно только ПЦР-тестом.