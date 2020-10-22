В Минздраве призвали не делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса

Врач отметил, что наличие или отсутствие коронавируса у пациента может выявить только ПЦР-тест на вирус. Если у пациента с помощью КТ выявили изменения в легких, это не означает, что человек заражен коронавирусом. «Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, так же растет», — пояснил Тюрин.