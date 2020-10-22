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В Минздраве призвали не делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса

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Пациентам без симптомов заражения коронавирусом не нужно делать компьютерную томографию легких, потому что КТ не является методом диагностики вируса, сообщил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава, профессор Игорь Тюрин через пресс-службу министерства.

«КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — сказал Тюрин.

Врач отметил, что наличие или отсутствие коронавируса у пациента может выявить только ПЦР-тест на вирус. Если у пациента с помощью КТ выявили изменения в легких, это не означает, что человек заражен коронавирусом. «Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, так же растет», — пояснил Тюрин.

Специалист Минздрава рассказал, что КТ является способом исследования тяжелобольных пациентов, которым нужна госпитализация. КТ показана пациентам с одышкой и температурой выше 39 градусов и пациентам с симптомами коронавируса и серьезными факторами риска, такими как тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность, выраженный избыток веса.

В России, по данным на 22 октября, зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,1 млн пациентов выздоровели. Число умерших от COVID-19 составляет около 25 000. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных