В Минздраве призвали не делать КТ при отсутствии симптомов коронавируса
Пациентам без симптомов заражения коронавирусом не нужно делать компьютерную томографию легких, потому что КТ не является методом диагностики вируса, сообщил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава, профессор Игорь Тюрин через пресс-службу министерства.
«КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — сказал Тюрин.
Врач отметил, что наличие или отсутствие коронавируса у пациента может выявить только ПЦР-тест на вирус. Если у пациента с помощью КТ выявили изменения в легких, это не означает, что человек заражен коронавирусом. «Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, так же растет», — пояснил Тюрин.
Специалист Минздрава рассказал, что КТ является способом исследования тяжелобольных пациентов, которым нужна госпитализация. КТ показана пациентам с одышкой и температурой выше 39 градусов и пациентам с симптомами коронавируса и серьезными факторами риска, такими как тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность, выраженный избыток веса.
В России, по данным на 22 октября, зарегистрировано более 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, почти 1,1 млн пациентов выздоровели. Число умерших от COVID-19 составляет около 25 000. Россия находится на четвертом месте по заболеваемости коронавирусом в мире.