Поиск пропавших моряков с аварийного танкера в Азовском море прекращен

24 октября на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв, в результате которого образовалась пробоина размером от 5 до 12 м, сообщал источник агентства в экстренных службах Краснодарского края. шесть членов экипажа были спасены, трое. пропали без вести. В операции была задействована морская техника, а также два вертолета Ми-8. Поисковую операцию также вели сотрудники «Кубань-Спас» по береговой линии 4-х муниципальных образований Краснодарского края.