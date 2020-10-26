Поиск пропавших моряков с аварийного танкера в Азовском море прекращен
Росморречфлот завершил поисково-спасательную операцию в Азовском море после взрыва на нефтяном танкере. Шансов найти живыми трех пропавших моряков уже нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
«Сегодня по решению Морского спасательного центра поисково-спасательная операция завершена, так как шансов найти людей живыми нет», — рассказали в пресс-службе.
После завершения обследования аварийного танкера, его решили отбуксировать к причалу в порту Крым. «Утром свисавший с судна фрагмент обшивки обрушился без посторонней помощи, в связи с этим дополнительных работ не потребовалось, водолазы не привлекались», — пояснили в Росморречфлоте.
24 октября на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв, в результате которого образовалась пробоина размером от 5 до 12 м, сообщал источник агентства в экстренных службах Краснодарского края. шесть членов экипажа были спасены, трое. пропали без вести. В операции была задействована морская техника, а также два вертолета Ми-8. Поисковую операцию также вели сотрудники «Кубань-Спас» по береговой линии 4-х муниципальных образований Краснодарского края.
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