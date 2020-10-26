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Поиск пропавших моряков с аварийного танкера в Азовском море прекращен

Ведомости

Росморречфлот завершил поисково-спасательную операцию в Азовском море после взрыва на нефтяном танкере. Шансов найти живыми трех пропавших моряков уже нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Сегодня по решению Морского спасательного центра поисково-спасательная операция завершена, так как шансов найти людей живыми нет», — рассказали в пресс-службе.

После завершения обследования аварийного танкера, его решили отбуксировать к причалу в порту Крым. «Утром свисавший с судна фрагмент обшивки обрушился без посторонней помощи, в связи с этим дополнительных работ не потребовалось, водолазы не привлекались», — пояснили в Росморречфлоте.

24 октября на танкере «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв, в результате которого образовалась пробоина размером от 5 до 12 м, сообщал источник агентства в экстренных службах Краснодарского края. шесть членов экипажа были спасены, трое. пропали без вести. В операции была задействована морская техника, а также два вертолета Ми-8. Поисковую операцию также вели сотрудники «Кубань-Спас» по береговой линии 4-х муниципальных образований Краснодарского края.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных