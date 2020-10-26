В РАН назвали серьезное последствие коронавируса у детей
У мальчиков, переболевших новой коронавирусной инфекцией, происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.
«У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», – сказала Намазова-Баранова. Она отметила необходимость наблюдения за перенесшими коронавирус детьми.
Обследования детей, переболевших коронавирусной инфекцией, показали, что у 30% из них снизились когнитивные функции, добавила глава исполкома союза педиатров.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин заявил, что у мужчин, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, впоследствии могут возникнуть аутоиммунные заболевания, приводящие к бесплодию.
По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.