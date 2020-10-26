В РАН назвали серьезное последствие коронавируса у детей

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.