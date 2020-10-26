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В РАН назвали серьезное последствие коронавируса у детей

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У мальчиков, переболевших новой коронавирусной инфекцией, происходит изменение сперматогенеза, что может привести к низкой фертильности следующих поколений, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН, председателя исполнительного комитета Союза педиатров России Лейлу Намазову-Баранову.

«У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», – сказала Намазова-Баранова. Она отметила необходимость наблюдения за перенесшими коронавирус детьми.

Обследования детей, переболевших коронавирусной инфекцией, показали, что у 30% из них снизились когнитивные функции, добавила глава исполкома союза педиатров.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин заявил, что у мужчин, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или бессимптомно, впоследствии могут возникнуть аутоиммунные заболевания, приводящие к бесплодию.

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.

Ранее по теме: Минздрав предупредил о риске бесплодия у переболевших коронавирусом мужчин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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