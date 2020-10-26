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Глава Свердловской области рекомендовал продлить каникулы в школах региона

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал увеличить продолжительность осенних каникул в школах региона до 14 дней, следует из его указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации области.

«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить принятие решений об увеличении продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, до 14 дней», — говорится в документе.

Кроме того, профессиональным образовательным организациям и вузам рекомендуется с 27 октября перейти в режим использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы с 5 по 18 октября в школах Москвы. С 19 октября ученики первых-пятых классов учатся очно, школьники с шестого по одиннадцатый класс до 1 ноября будут учиться дистанционно. Главы нескольких других регионов также объявляли каникулы в школах и перевели их на дистанционку. 

По данным оперштаба, в Свердловской области за минувшие сутки выявлен 281 новый случай коронавируса, 185 человек выздоровели, четверо скончались.

Ранее по теме: В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных