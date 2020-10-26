Глава Свердловской области рекомендовал продлить каникулы в школах региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал увеличить продолжительность осенних каникул в школах региона до 14 дней, следует из его указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации области.
«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить принятие решений об увеличении продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, до 14 дней», — говорится в документе.
Кроме того, профессиональным образовательным организациям и вузам рекомендуется с 27 октября перейти в режим использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы с 5 по 18 октября в школах Москвы. С 19 октября ученики первых-пятых классов учатся очно, школьники с шестого по одиннадцатый класс до 1 ноября будут учиться дистанционно. Главы нескольких других регионов также объявляли каникулы в школах и перевели их на дистанционку.
По данным оперштаба, в Свердловской области за минувшие сутки выявлен 281 новый случай коронавируса, 185 человек выздоровели, четверо скончались.