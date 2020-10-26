Глава Свердловской области рекомендовал продлить каникулы в школах региона

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы с 5 по 18 октября в школах Москвы. С 19 октября ученики первых-пятых классов учатся очно, школьники с шестого по одиннадцатый класс до 1 ноября будут учиться дистанционно. Главы нескольких других регионов также объявляли каникулы в школах и перевели их на дистанционку.