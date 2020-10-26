В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за суткиВ Москве 5224 новых заболевших
В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.
Вчера, 25 октября, в стране было выявлено 16 710 новых заболевших за сутки.
В Москве за сутки выявлено 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области.
В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 43 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 503 652. Первое место занимают США (8,63 млн), второе — Индия (7,9 млн), третье — Бразилия (5,39 млн).