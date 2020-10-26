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В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

В Москве 5224 новых заболевших
Дарина Бухарова
Евгений Разумной / Ведомости

В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.

Вчера, 25 октября, в стране было выявлено 16 710 новых заболевших за сутки.

В Москве за сутки выявлено 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+715), Подмосковье (+499), Нижегородская (+376) и Ростовская (+312) области.

В топ-3 по общему числу заболевших входят: Москва (401 040), Московская область 84 247 и Санкт-Петербург (57 515).

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире превысило 43 млн. Россия занимает четвертое место по распространению коронавируса. На сайте университета сообщается, что количество заболевших в России составляет 1 503 652. Первое место занимают США (8,63 млн), второе — Индия (7,9 млн), третье — Бразилия (5,39 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных