В России зафиксировали 17 347 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 531 224. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 269, продолжают лечение 358 859.