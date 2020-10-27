Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев был госпитализирован с коронавирусом, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — рассказали в пресс-службе.
26 октября пресс-служба правительства сообщила о заражении Кобзева коронавирусом. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 17 глав российских регионов, писали «РИА Новости».
26 октября в России было зарегистрировано максимальное число случаев заражения коронавирусом за сутки — 17 347. За весь период в России выявили более 1,5 млн случаев заражения, 1,1 млн человек выздоровели. Зарегистрировано более 26 000 смертей, связанных с коронавирусом. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.