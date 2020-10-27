Губернатора Иркутской области госпитализировали с коронавирусом

26 октября пресс-служба правительства сообщила о заражении Кобзева коронавирусом. В тот же день стало известно о заражении коронавирусом у губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 17 глав российских регионов, писали «РИА Новости».