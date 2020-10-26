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Главы Иркутской и Кемеровской областей заразились коронавирусом

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«[Тест] положителен, [губернатор] работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.

В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. В Иркутской области выявлено почти 23 000 зараженных коронавирусом, в Кемеровской — более 14 000.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также заразился коронавирусом, рассказали агентству в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кемеровской области. «[Губернатор] чувствует себя удовлетворительно, тест [на коронавирус] сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС [видео-конференц-связи]», — сообщили в управлении. Цивилев перешел на самоизоляцию на прошлой неделе, когда коронавирус выявили у его супруги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных