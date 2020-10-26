Главы Иркутской и Кемеровской областей заразились коронавирусом

В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. В Иркутской области выявлено почти 23 000 зараженных коронавирусом, в Кемеровской — более 14 000.