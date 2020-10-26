Главы Иркутской и Кемеровской областей заразились коронавирусом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«[Тест] положителен, [губернатор] работает на самоизоляции, чувствует себя хорошо», — сообщили в пресс-службе.
В октябре COVID-19 подтвердился у губернатора Орловской области Андрея Клычкова и главы Костромской области Сергея Ситникова. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 октября, в России выявлено более 1,5 млн случаев заражения вирусом. Более 1,1 млн человек выздоровели, около 26 000 человек погибли от коронавируса. В Иркутской области выявлено почти 23 000 зараженных коронавирусом, в Кемеровской — более 14 000.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев также заразился коронавирусом, рассказали агентству в главном управлении по работе со СМИ администрации правительства Кемеровской области. «[Губернатор] чувствует себя удовлетворительно, тест [на коронавирус] сдал, результат положительный. Продолжает лечение на дому, совещания с правительством ведет по ВКС [видео-конференц-связи]», — сообщили в управлении. Цивилев перешел на самоизоляцию на прошлой неделе, когда коронавирус выявили у его супруги.