Правительство расширило список медорганизаций для больных COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список медицинских организаций для оказания помощи больным с COVID-19, подписав указ о перепрофилировании одного из зданий медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, следует из документа на сайте правительства.
«Выбор данной организации связан с её территориальной доступностью. Временный стационар развернётся в клиническом медицинском центре «Кусково», входящем в состав стоматологического университета. Он расположен рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей этого региона», — отмечается в документе. Коечный фонд составит 1000 мест.
По данным правительства, всего в стране развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным с COVID-19. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории больницы в Коммунарке пятый в Москве резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, в котором было развернуто 1249 коек. По словам мэра, в Москве за последнюю неделю произошло снижение темпов выявляемости коронавируса в десять раз в связи с переводом части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролем за соблюдением масочного режима и массовым тестированием.