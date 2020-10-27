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Правительство расширило список медорганизаций для больных COVID-19

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Премьер-министр Михаил Мишустин расширил список медицинских организаций для оказания помощи больным с COVID-19, подписав указ о перепрофилировании одного из зданий медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, следует из документа на сайте правительства.

«Выбор данной организации связан с её территориальной доступностью. Временный стационар развернётся в клиническом медицинском центре «Кусково», входящем в состав стоматологического университета. Он расположен рядом с восточной частью Московской области, где сосредоточено 45% жителей этого региона», — отмечается в документе. Коечный фонд составит 1000 мест.

По данным правительства, всего в стране развёрнуто 216 448 коек для оказания помощи больным с COVID-19. Из них кислородом обеспечены 118 908 коек, аппаратами ИВЛ – 28 222 койки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории больницы в Коммунарке пятый в Москве резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, в котором было развернуто 1249 коек. По словам мэра, в Москве за последнюю неделю произошло снижение темпов выявляемости коронавируса в десять раз в связи с переводом части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролем за соблюдением масочного режима и массовым тестированием.

Ранее по теме: Собянин открыл пятый резервный госпиталь для пациентов с COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных