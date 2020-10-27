Правительство расширило список медорганизаций для больных COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл на территории больницы в Коммунарке пятый в Москве резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, в котором было развернуто 1249 коек. По словам мэра, в Москве за последнюю неделю произошло снижение темпов выявляемости коронавируса в десять раз в связи с переводом части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролем за соблюдением масочного режима и массовым тестированием.