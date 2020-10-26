Собянин открыл пятый резервный госпиталь для пациентов с COVID-19
На территории больницы в Коммунарке открыт пятый в Москве резервный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, его посетил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила его пресс-служба.
«В госпитале развернуто 1249 коек — 919 палатных и 330 коек реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.
По словам Собянина, за прошедшую неделю темпы выявляемости коронавирусной инфекции снизились в 10 раз, а динамика загрузки коечного фонда в больницах уменьшилась в пять раз. «Тем не менее такая динамика, хоть и в гораздо меньшей степени, имеет место быть. Это значит, что мы за последнюю неделю перешли отметку 10 тысяч по загрузке коек», — пояснил Собянин.
Столичный градоначальник также отметил, что резервные корпуса вводятся для того, чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам. «Для того чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам, мы вводим резервные корпуса, которые дают нам возможность не трогать учреждения и врачей, оказывающих основную плановую и экстренную помощь», — добавил Собянин.
Ранее Собянин объяснил, что снижение темпов выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю в десять раз произошло в связи с переводом части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролем за соблюдением масочного режима и массовым тестированием.