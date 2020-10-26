Собянин открыл пятый резервный госпиталь для пациентов с COVID-19

По словам Собянина, за прошедшую неделю темпы выявляемости коронавирусной инфекции снизились в 10 раз, а динамика загрузки коечного фонда в больницах уменьшилась в пять раз. «Тем не менее такая динамика, хоть и в гораздо меньшей степени, имеет место быть. Это значит, что мы за последнюю неделю перешли отметку 10 тысяч по загрузке коек», — пояснил Собянин.