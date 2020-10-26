Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в Москве в 10 раз
Темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передают «РИА Новости».
«У нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда», — сказал Собянин.
По его словам, это стало возможным благодаря реализации в Москве комплекса мер по борьбе с COVID-19 — административным, санитарным и медицинским мерам, переводу части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролю за соблюдением масочного режима, массовому тестированию, оказанию амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
Ранее столичный Дептранс сообщил, что тепловизоры для измерения температуры пассажиров установлены на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД. Людей с повышенной температурой не будут пускать в метро и МЦД (Московские центральные диаметры).
По данным оперативного штаба на 26 октября, в Москве за сутки выявлено 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. Всего в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человека.