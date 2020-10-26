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Собянин заявил о снижении темпов выявляемости COVID-19 в Москве в 10 раз

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Темпы по выявляемости коронавируса в Москве за прошедшую неделю снизились в десять раз, заявил мэр столицы Сергей Собянин, передают «РИА Новости».

«У нас за прошедшую неделю снизились в 10 раз темпы по выявляемости коронавируса и в пять раз меньше динамика загрузки коечного фонда», — сказал Собянин.

По его словам, это стало возможным благодаря реализации в Москве комплекса мер по борьбе с COVID-19 — административным, санитарным и медицинским мерам, переводу части сотрудников столичных компаний на удаленку, контролю за соблюдением масочного режима, массовому тестированию, оказанию амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что тепловизоры для измерения температуры пассажиров установлены на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД. Людей с повышенной температурой не будут пускать в метро и МЦД (Московские центральные диаметры).

По данным оперативного штаба на 26 октября, в Москве за сутки выявлено 5224 случая заражения коронавирусом, выздоровел 2 681 пациент, скончались 62 человека. Всего в России за минувшие сутки выявили 17 347 новых случаев коронавируса. Умерли за день 219 пациентов, выздоровели 7 574 человека.

Ранее по теме: В Москве людей с повышенной температурой не будут пускать в транспорт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных