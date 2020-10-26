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В Москве людей с повышенной температурой не будут пускать в транспорт

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Тепловизоры установлены на автовокзалах, станциях метро Москвы и МЦД (Московские центральные диаметры), сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс. Пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в транспорт.

«На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД недавно появились тепловизоры. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей», — говорится в сообщении. Если тепловизор выявит у человека повышенную температуру, устройство даст сигнал. После этого пассажиру измерят температуру обычным градусником. В случае, если она будет повышена, его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.

15 октября департамент сообщил, что в московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток. Согласно новым предписаниям, перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет 5000 руб.

Жители Москвы с 12 мая обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных