В Москве людей с повышенной температурой не будут пускать в транспорт

«На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД недавно появились тепловизоры. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей», — говорится в сообщении. Если тепловизор выявит у человека повышенную температуру, устройство даст сигнал. После этого пассажиру измерят температуру обычным градусником. В случае, если она будет повышена, его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.