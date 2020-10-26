В Москве людей с повышенной температурой не будут пускать в транспорт
Тепловизоры установлены на автовокзалах, станциях метро Москвы и МЦД (Московские центральные диаметры), сообщил в своем Telegram-канале столичный Дептранс. Пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в транспорт.
«На автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД недавно появились тепловизоры. Они стоят при входе возле рамок металлоискателей», — говорится в сообщении. Если тепловизор выявит у человека повышенную температуру, устройство даст сигнал. После этого пассажиру измерят температуру обычным градусником. В случае, если она будет повышена, его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.
15 октября департамент сообщил, что в московском транспорте усилят контроль за ношением масок и перчаток. Согласно новым предписаниям, перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток, даже если проезд уже был оплачен. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте составляет 5000 руб.
Жители Москвы с 12 мая обязаны в общественном транспорте носить маски и перчатки в рамках профилактики распространения коронавируса. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Позднее Собянин объявил о приостановке льготного проезда в общественном транспорте для школьников, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.